Imke Courtois volgt Marc Degryse en hakt knoop door over de Champions' Play-off

Zondagavond rond 20.20 uur weten we welke zes ploegen in de Champions' Play-off zitten en welke ploegen de play-downs zullen vermijden. De strijd om de plaatsen vijf en zes zou nog wel eens furieus kunnen gaan worden.

"Ik denk dat alles bij het oude blijft", liet Marc Degryse optekenen in de podcast vier-nul. "Het meest logische dat de stand blijft zoals hij nu is. Ik ga dus voor het meest logische en ik zie Mechelen en Genk beiden wel winnen."

"Dan maakt het niet uit wat Cercle Brugge en KAA Gent doen. Het zou het logische verhaal zijn, maar ik zal mis zijn want in het voetbal is het nooit logisch", kon er bij de analist ook meteen een lachje af. In zijn mening wordt hij wel gesteund door Imke Courtois.

KV Mechelen en KRC Genk naar de Champions' Play-off

"Verplaatsingen naar Westerlo en OH Leuven zijn nooit makkelijk, maar ik zie het Mechelen en Genk wel halen", klinkt het bij haar in De Zondag. "Juist omdat het vijf voor twaalf is voor Genk zie ik ze wel winnen dit weekend."

"En KV Mechelen heeft al sinds december niet meer verloren. Die geven het ook niet meer weg, al loopt er op zo'n laatste speeldag altijd wel iets mis."

KV Mechelen trekt naar OH Leuven, KRC Genk naar Westerlo. Cercle Brugge speelt thuis tegen RWDM en KAA Gent speelt tegen Charleroi.