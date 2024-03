KVC Westerlo-coach Rik De Mil reageert op manier waarop wedstrijd tegen KRC Genk eindigde: "Twee ploegen hebben keihard geknokt om te winnen"

KVC Westerlo heeft zich zondagavond verzekerd van een plaats in de Europe Play-offs. Het werd 1-1 tegen KRC Genk al ging het na afloop vooral over één ding...

Bij een 1-1 tussenstand werd de bal de laatste vijf minuten gewoon rondgetikt achteraan bij KRC Genk. Op een gegeven moment gaf een speler van KVC Westerlo zelfs een pass aan eentje van Genk.

Dat gebeurde nadat OH Leuven met 1-0 won van KV Mechelen. Bij een 1-1 in Westerlo was de thuisploeg zeker van het behoud en de bezoekers zeker van de Champions' Play-offs.

"Het is ongemakkelijk", vertelde Westerlo-coach Rik De Mil na afloop. "Ik moet eerlijk toegeven dat toen ik op een bepaald moment hoorde dat OH Leuven 1-0 maakte, ik zodanig met dat punt bezig was. Maar het was niet de bedoeling om op die manier de wedstrijd af te sluiten."

"Maar dan merk je ook dat spelers met elkaar beginnen spreken en dan gebeurt er van alles op het veld. Dat is natuurlijk niet de beste manier om wedstrijden af te sluiten", gaat hij verder

"Langs de andere kant moet ik ook zeggen dat wij twee ploegen zijn geweest die er 90 minuten vol voor zijn gegaan. Dat moeten we wel onthouden. Deze twee ploegen hebben allebei kei hard geknokt om hier te winnen", besluit De Mil.