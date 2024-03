🎥 "Fairplay ver te zoeken": weinig fraaie woorden over slot van Westerlo-Genk

De laatste zes minuten werd de bal in Westerlo door KRC Genk gewoon rondgespeeld aan het eigen doel. En daar kwamen heel wat reacties op.

Het duel tussen Westerlo en KRC Genk stond in de 90ste minuut op 1-1. Daar waren beide ploegen tevreden mee. Genk zat in de Champions’ Play-offs, ten nadele van KAA Gent met dat resultaat.

Maar dan kwamen er nog zes minuten extra tijd. Genk speelde de bal rond aan het eigen doel, de spelers van Westerlo reageerden niet. Scheidsrechter Visser weigerde af te fluiten, waardoor het een zielige vertoning werd.

“Fairplay is ver te zoeken”, zei Frank Boeckx op Eleven. Hij zag dat Westerlo met een man meer gemakkelijk nog voor de zege zou kunnen spelen door druk te zetten, maar dat deden ze niet.

Ook in Gent werd stevig gereageerd op deze manier van doen. De supporters van de Buffalo’s konden het slot van Westerlo-Genk op het grote scherm volgen en begonnen hard te fluiten. Trainer Hein Vanhaezebrouck maakte meer dan eens een wegwerpgebaar. “Pure vriendjespolitiek”, zei Peter Vandenbempt, die commentator was in Gent, erover.

Wouter Vrancken drong bij scheidsrechter Visser aan om af te fluiten, maar die hield vol dat de tijd helemaal uitgespeeld moest worden. Beelden kan je hieronder bekijken...