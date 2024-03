Ontslag Kohfeldt geen toeval? 'Zou meteen aan de slag gaan bij andere club'

Florian Kohfeldt diende per direct zijn ontslag in bij KAS Eupen. Al gaan er meer en meer stemmen op dat dit geen toeval zou zijn.

Het was toch even opkijken toen trainer Florian Kohfeldt van KAS Eupen zijn ontslag aankondigde bij de club uit de Jupiler Pro League. Dat gebeurde na de 4-0-nederlaag op bezoek bij Standard dit weekend.

In een eerste reactie liet Kohfeldt weten dat dit geen bevlieging van het moment was, maar dat hij eigenlijk al drie weken geleden deze beslissing genomen had. De club had echter aangedrongen om toch te blijven.

Vlak voor de playdowns nog een nieuwe trainer vinden, het wordt geen gemakkelijke opdracht voor KAS Eupen. Maar ondertussen gaan er stemmen op dat het ontslag van Kohfeldt geen toeval is.

Kohfeldt terug naar zijn ex-ploeg Wolfsburg?

Bij Wolfsburg werd trainer Niko Kovac zondagmorgen ontslagen. Hij was er aan de slag sinds de zomer van 2022. Er werd dit weekend met 1-3 verloren van Augsburg.

De voorganger van Kovac bij Wolfsburg was… Kohfeldt. In Duitsland is al te horen dat de club hem mogelijk terug in dienst wil nemen om Kovac te vervangen en dan zou het ontslag van Kohfeldt bij KAS Eupen inderdaad geen toeval zijn.

Mogelijk is Kohfeldt dus al een tijdje geleden benaderd door zijn Duitse ex-club om over te nemen en was het enkel nog wachten op het juiste moment om deze beslissing te nemen, zo denkt men bij Sporza.

Update vers van de pers

Zover is het echter niet gekomen. Kohfeldt zou wel degelijk in beeld gestaan hebben bij Wolfsburg om trainer te worden, maar uiteindelijk viel de keuze zopas op Ralph Hasenhüttl, zo liet de club via zijn officiële kanalen weten. De Oostenrijker zat sinds eind 2022 zonder werk toen hij moest opstappen bij Southampton.