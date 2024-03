🎥 Zo vierden de spelers van OH Leuven uitbundig in de kleedkamer na overwinning tegen KV Mechelen

OH Leuven is zeker van het behoud na afgelopen weekend. De club won op het nippertje van KV Mechelen na een laat doelpunt van Nsingi.

OH Leuven heeft zich zondagavond verzekert van het behoud in de Jupiler Pro League. Nachon Nsingi scoorde de 1-0 in de allerlaatste minuut van de wedstrijd.

KAA Gent won makkelijk met 5-0 van Charleroi, dus OHL kon daar gebruik van maken. Na enkele zware en moeilijke weken kan OH Leuven zo terug ademhalen.

Dat wel ten koste van KV Mechelen dat net naast de Champions' Play-offs grijpt. Malinwa moest winnen om er bij te zijn.

Uiteindelijk zijn RWDM, KV Kortrijk, KAS Eupen en KV Kortrijk in de Relegation Play-offs terechtgekomen.

Na afloop bouwden de spelers van Leuven dan toch een feestje, met in de hoofdrol: Nsingi. Hij mocht plaatsnemen op de tafel in de kleedkamer.