'Club Brugge dacht aan deze coach om Ronny Deila op te volgen... maar hij bleek te duur'

Club Brugge is op zoek naar een nieuwe coach. Dat nadat Ronny Deila maandagvoormiddag ontslagen werd bij blauw-zwart.

Ronny Deila werd maandagochtend ontslagen bij Club Brugge. De Noorse coach en zijn assistenten werden bedankt voor bewezen diensten nadat het bestuur niet meer overtuigd was dat Deila de juiste man was voor de job.

Zo was de 2-1 nederlaag tegen STVV er eentje te veel. Het werd uiteindelijk zijn laatste wedstrijd op de bank bij blauw-zwart. Club Brugge moet nu wel op zoek naar een coach die de laatste tien wedstrijden van het seizoen aan het roer wil staan.

Voorlopig neemt Nick Hayen over. Die was coach bij Club NXT. Er worden natuurlijk meerdere opties bekeken. Zo is de naam van Karel Geraerts al gevallen.

Die zit echter goed bij Schalke 04 en lijkt weinig zin te hebben om daar nu meteen te vertrekken. Hij was overigens afgelopen zomer ook kandidaat om coach bij Club te worden, maar toen werd er voor Deila gekozen.

Maar volgens Het Laatste Nieuws dacht Club ook aan Jesse Marsch. De Amerikaanse coach was al trainer geweest bij RB Salzburg, RB Leipzig en Leeds United. Hij zou echter te duur zijn geweest voor Club.