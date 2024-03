De kalender van de play-offs is bekend: Standard en KAA Gent trappen play-offs op gang, Brugse derby op eerste speeldag

De kalender van de play-offs is ondertussen bekend. Standard zal de Europe Play-offs op gang trappen op vrijdag 29 maart om 20u45, op het veld van KAA Gent.

De Champions' Play-Offs zullen de dag nadien van start gaan met Anderlecht-Antwerp (20u45). Leider Union zal op 1 april spelen, uit bij Genk (18u30). Eerder die dag zien we een eerste Brugse derby met Cercle Brugge-Club Brugge.

Een uitzondering in de kalender is Club Brugge-Union SG op maandag 13 mei omdat er een bekerfinale gespeeld wordt op 9 mei.

De play-downs zullen beginnen met Charleroi tegen RWDM op 6 april, en Eupen-KV Kortrijk de volgende dag.

Nog een interessant affiche is Westerlo-KAA Gent op 7 april... om geen bepaalde reden.

