Is dit een teken aan de wand? 'Manchester City wil vervanger voor De Bruyne halen en... hij kost héél véél geld'

Kevin De Bruyne speelt nog steeds de pannen van het dak bij Manchester City, maar dat wil niet zeggen dat de Engelse grootmacht de zoektocht naar een opvolger nog niet heeft ingezet. Pep Guardiola heeft een gedroomde kandidaat in gedachten, maar het wordt een héél lastig verhaal.

Kevin De Bruyne lag dit seizoen enkele maanden in de lappenmand, maar sinds zijn terugkeer is The Kid onaantastbaar. Meer zelfs: we durven zelfs te stellen dat de Rode Duivels met een KDB op niveau één van de outsiders zijn om deze zomer de Europese titel te pakken in Duitsland.

Ook Manchester City beseft dat De Bruyne op 32-jarige leeftijd nog steeds wereldtop is. Tegelijkertijd zijn The Citizens op zoek naar een vervanger voor de middenvelder. Al is het maar om voorbereid te zijn op de situatie die zich sneller dan verwacht kan voordoen.

© photonews

Manchester City en De Bruyne hebben al gepraat over een contractverlenging, maar momenteel staat er nog niets op papier. Sommige beleidsmakers in het Etihad Stadium willen geen lucratief contract aanbieden door de leeftijd van De Bruyne. De Rode Duivel is dan weer niét van plan om minder te gaan verdienen.

Bovendien maakt de middenvelder er geen geheim van dat hij openstaat voor lucratieve aanbiedingen uit Saoedi-Arabië of de Verenigde Staten. Zijn voorkeur ligt bij Manchester City, maar The Citizens beseffen dat een plan B belangrijk is. Dat plan B luistert overigens naar de naam Jamal Musiala. Dat weten de Engelse kranten.

Wat is de marktwaarde van Jamal Musiala?

De 21-jarige Duitser met Engelse roots in één van de absolute sterkhouders bij Bayern München. Enig probleem: Der Rekordmeister heeft lucht gekregen van de Engelse interesse en... zit ondertussen al met hem rond de tafel om zijn contract open te breken. Zijn marktwaarde? 110 miljoen euro...