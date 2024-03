Krijgen Ierland en Engeland een onthoofd België over de vloer? Na De Bruyne haakt ook deze sterkhouder (zo goed als zeker) af met een blessure

De Rode Duivels bereiden zich momenteel voor op een vriendschappelijk tweeluik tegen Ierland en Engeland. Kevin De Bruyne is er sowieso niet bij. Ook Romelu Lukaku is onzeker.

Domenico Tedesco blies vandaag verzamelen in Tubeke. De Rode Duivels bereiden er zich voor op wedstrijden in Ierland en Engeland.



Kevin De Bruyne is niét naar België gekomen. De sterkhouder is dan wel terug fit, maar Tedesco wil geen risico's nemen. Hij blijft achter in Manchester.

© photonews

Romelu Lukaku reisde dan weer wel naar België, maar is hoogst twijfelachtig. Volgens Het Laatste Nieuws zal hij eerstdaags afhaken.

Big Rom kampt al enkele weken met een heupblessure. AS Roma stoomt hem klaar voor wedstrijden, maar Tedesco is niet van plan om risico's te nemen.

Géén risico's

Aan het einde van de week zal worden beslist of de aanvaller mee zal afreizen naar het Verenigd Koninkrijk. Al kunnen we nu al stellen dat dat niet het geval zal zijn.