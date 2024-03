Bij Cercle Brugge grijnzen ze naar de criticasters: "Ze mogen alles zeggen wat ze willen"

Charles Vanhoutte van Union en Christaan Ravych van Cercle Brugge waren deze week te gast in de Sporttalkshow Offside van WTV. Vanhoutte stapte vorige zomer over naar de Brusselaars, maar zal zijn ex-team nog twee keer tegenkomen.

De euforie bij Cercle was immers groot nadat ze de top zes haalden, voor de eerste keer in hun bestaan. Cercle heeft een heel moeilijk te bekampen speelstijl en zal het nog verschillende clubs moeilijk maken in de play-offs.

"Ze mogen alles zeggen wat ze willen, maar we staan er wel, en het werkt. We maken ook veel progressie met sommige spelers. Ueda, die nu naar Feijenoord is, Olivier Deman die vertrekt, zelfs Charles, veel verschillende spelers die in de kijker staan."

"Ook voor mij, ik mocht proeven van de jonge Rode Duivels, Hugo Siquet die naar de Rode Duivels mocht. Snap je? Ze mogen veel zeggen, maar uiteindelijk staan we er wel, en staan we wel in de kijker."

Charles Vanhoutte kent de stijl van het huis natuurlijk ook, maar onder Miron Muslic is het nog wat indrukwekkender geworden.

"Wat mij vooral opvalt bij Cercle is hun duidelijke spelsysteem", aldus Vanhoutte. "Als je ernaar kijkt, is het voor iedereen duidelijk. Ook de positiviteit, zoals je zelf aanhaalde, ze zijn er altijd in blijven geloven. Dat heeft nu geloond."