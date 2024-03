"Een nachtmerrie": Niet iedereen is gelukkig met Club en Cercle in Champions' Play-offs

Cercle Brugge plaatste zich zondag voor de Champions' Play-offs. Daardoor komen er dit seizoen nog twee Brugse derby's extra.

Club Brugge was al voor de slotspeeldag van de reguliere fase in de Jupiler Pro League zeker van deelname aan de Champions’ Play-offs. Door de kwalificatie van Cercle komen er nu op korte tijd twee extra Brugse derby’s.

Leuk voor de supporters, maar niet voor de ordediensten. De laatste confrontaties tussen blauwzwart en de Vereniging draaiden bijna altijd uit op rellen en daar heeft de Brugse politie niet nog eens zin in.

Brugse derby is een nachtmerrie

“Dit is telkens een absolute risicomatch. De derby behandelen we nu hetzelfde als zou Club Brugge tegen Anderlecht, Antwerp of Gent spelen”, zegt hoofd van de Brugse voetbalcel Carlo Smits aan de Krant van West-Vlaanderen.

Die twee extra stadsderby’s zijn dan ook een gesel voor de politie. “Maar vooral voor de belastingbetaler is dat een nachtmerrie”, vult voetbalprocureur Yves Segaert-Vanden Bussche aan.

“Het eersteklassevoetbal heeft de Politiezone Brugge vorig jaar 1 miljoen euro gekost. Dan rekenen we er nog niet de 1 miljoen euro bij die het de ondersteunende zones kost, de vier mensen die fulltime in onze voetbalcel werken, de spotters die we elke week inzetten bij thuis- en uitwedstrijden…”