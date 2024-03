Is Brusselse club helemaal gelanceerd om voetbalhemel te bestormen? Union-eigenaar doet héél straffe uitspraak over nieuw stadion én rechtstreekse gevolgen

Union SG heeft zich de voorbije seizoenen genesteld tussen de Belgische topclubs. De Brusselse traditieclub is overigens niet van plan om die groei te laten stagneren. Al moet er daarvoor eerst aan een héél belangrijke voorwaarde worden voldaan.

Union SG strijdt de komende weken (opnieuw) voor de Belgische landstitel. Het moet gezegd: Les Unionstes doen dat met bescheidener middelen dan de concurrentie. We moeten er geen tekening bij maken: het budget in het Dudenpark is niet vergelijkbaar met de budgetten waarmee pakweg RSC Anderlecht en Club Brugge werken.

"Maar ik hoop dat er een dag komt dat Union de hoogste omzet in België kan genereren", is Alex Muzio héél ambities in Het Laatste Nieuws. "Die dag zal er pas komen als we in een nieuw stadion voetballen. Dat kan er pas echt voor zorgen dat we als club groeien."

© photonews

De eigenaar van Les Unionistes doet er zelfs nog een schepje bovenop. "Stel je voor dat je me laat kiezen tussen het winnen van de titel of de Beker van België of het nieuwe stadion op de plaats waar we het willen en hoe we het willen bouwen? Wel, dan kies ik voor ons stadion."

"Zo'n stadion geeft ons de mogelijkheden om veel meer prijzen te winnen dan in het verleden het geval is geweest", is Muzio op dreef. "En die keuze maak ik met de volle honderd procent. Al ben ik ook niet te beroerd om toe te geven dat het enorm veel pijn deed om de voorbije twee seizoenen net naast die titel te grijpen."

Wanneer speelt Union SG in het nieuwe stadion?

Voor de volledigheid: zo'n stadion is géén utopie meer. "Het evolueert in de goede richting, maar het gaat traag. We hopen dat we voor de zomer onze bouwvergunning kunnen indienen. Op die manier spelen we binnen twee à drie jaar in ons nieuw stadion."