Rode Duivel is meteen duidelijk bij eerste persconferentie: "Daar speel ik liever niet"

Domenico Tedesco riep één nieuweling op in zijn selectie voor de oefeninterlands tegen Ierland en Engeland. Aangezien hij toch redelijk wat problemen heeft in de verdediging kwam Koni De Winter erbij. Die gaf direct ook de reden waarom hij is opgeroepen.

De 21-jarige speelt bij Genoa - dat hem leent van Juventus - als centrale verdediger. Met Bornauw die niet al te veel speelt, is hij daar een valabele optie.

"Ik wist niet dat de bondscoach mij volgde, maar ik hoopte wel op een eerste selectie. Ik had het ook wel een beetje verwacht. De bondscoach zei me nog niet waarom ik er bij ben, maar ik veronderstel dat mijn vele speelminuten bij Genoa de doorslag gegeven hebben. Het is een eer om hier nu te zijn", zei hij.

"Ik ben niet heel snel en ga niet vaak 1-op-1. Daarom speel ik ook liever niet op de rechtsachter. De focus ligt bij mij eerder op het verdedigende aspect en dat komt het best tot z'n recht als centrale verdediger."

Genoa heeft ook een aankoopoptie bij Juventus bedongen, maar daarvoor moet hij wel aan 23 wedstrijden komen. Hij zit nu aan 21. "Ik zou graag bij Genoa blijven", klonk het kort.

Of hij speelminuten gaat krijgen, dat is nog niet duidelijk. Tedesco tast graag af of nieuwe spelers in de groep passen. En hij wil hem aan het werk zien op training.