Pijnlijke geschiedenis die zich blijft herhalen: "Dit kan eigenlijk niet voor een club als KAA Gent"

KAA Gent deed op de slotspeeldag wat het moest doen. De 5-0-overwinning tegen Sporting Charleroi was echter niet genoeg voor een plaatsje in de Champions' Play-offs.

Na de match tegen Charleroi tuurden de spelers van KAA Gent vijf minuten lang naar de wansmakelijke taferelen die zich in Westerlo afspeelden.

Al besefte iedereen bij de Buffalo’s wel dat het niet van die vijf minuten afhing dat KAA Gent zich niet in de top zes van de Jupiler Pro League speelde.

“Nee, het is voor ons niet vandaag misgelopen”, zei Matisse Samoise aan Het Nieuwsblad. “Toen onze fans plots begonnen te juichen, wisten we dat er iets moois aan het gebeuren was. Helaas werd het snel ook weer stil en zo ga je van de hel naar de hemel en opnieuw terug naar de hel.”

Al had KAA Gent het niet zo gemakkelijk als de 5-0-eindstand doet vermoeden. Toch lukte het plots wel heel goed, maar de Buffalo’s werden niet geholpen door de uitslag van de wedstrijd van Westerlo tegen KRC Genk.

Vierde keer op rij geen Champions’ Play-offs

“Je mag toch verwachten dat Westerlo er nog vol voor gaat, want zij hadden niets meer te verliezen. Ik denk dat ze toch die eer aan zichzelf moeten houden. Maar we zien hen nog twee keer, dus die revanche staat alvast genoteerd.”

Er liep de voorbije maanden heel wat fout in Gent. “We hebben rare maanden achter de rug. Dit zal niet meer zo vaak gebeuren, vermoed ik. We moeten vooral de hand in eigen boezem steken. We missen nu voor het vierde jaar op rij de Champions' Play-offs en dat kan eigenlijk niet voor een club als AA Gent. Zeker als je weet hoe goed we er voor stonden bij de winterstop.”