Anderlecht-uitblinker twijfelt over transfer: "Daar moet je ook gewicht aan geven"

Gezien de statistieken van Anders Dreyer - hij is de meest productieve speler in de JPL - wordt er uiteraard gespeculeerd over een zomerse transfer. Aangezien daar ook aanwijzingen voor zijn, werd hij bij de Deense nationale ploeg over het onderwerp op de rooster gelegd.

15 goals en 8 assists in 28 matchen, da's natuurlijk niet min. Bij Anderlecht weten ze dat er interesse is, want vorige week kwam zijn manager, Ebbe Sand, al op bezoek in Neerpede.

Zonder twijfel ook om eens te praten over de prijs die Anderlecht eventueel zou willen als er een mogelijkheid zich zou aandienen. Jesper Fredberg mikt op Anderlecht zet véél hoger in: 10 miljoen zal niet volstaan gezien zijn leeftijd en zijn belangrijkheid.

Tussenstap

"Ik heb al door Europa gereisd en verschillende plaatsen geprobeerd", aldus de man die al bij Brighton, Heerenveen en Rubin Kazan gespeeld heeft. "Ik denk dat wat we nu hebben in Anderlecht heel bijzonder is, zeker ook omdat er veel Denen zijn."

Een beslissing heeft de 25-jarige flankspeler wel nog niet genomen. "Ik weet wel dat de mogelijkheid bestaat dat we ons verspreiden deze zomer. Ik heb een geweldige tijd in België, ik heb een geweldige tijd in Anderlecht, en mijn vriendin heeft een geweldige tijd in Brussel, en daar moet je wel wat gewicht aan geven."

Top vijf competitie

Maar een club uit de Europese top vijf-competities is wel nog altijd het doel. "100 procent. Het is natuurlijk duidelijk dat toen ik van Midtjylland naar Anderlecht ging, het zo was dat ik niet de grote stap hoefde te nemen. Net zoals toen ik van Midtjylland naar Rubin Kazan ging."

"Het is goed om die tussenstap te zetten voordat je hopelijk genoeg gepresteerd hebt om in een top vijf competitie te belanden", vervolgde Dreyer. "Maar om eerlijk te zijn, is het niet iets waar ik momenteel echt aan denk."