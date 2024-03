Anderlecht zet véél hoger in: 10 miljoen zal niet volstaan

De voorbije week is er veel te doen over Anders Dreyer. De Deen is de meest productieve speler in de Jupiler Pro League. Hij rijgt de assists en goals aan elkaar. Uiteraard wordt er dan ook gedacht aan een transfer naar een hoger aangeschreven competitie. Maar voor welke prijs?

In de kranten werd er de voorbije weken gesproken over een transferprijs van 10 miljoen euro. Dat is ook zijn waarde op de toonaangevende website Transfermarkt.com. Maar... de laatste update daarvan gebeurde op 23 december 2023.

Vorig jaar al een koopje

Sindsdien scoorde Dreyer nog drie keer, maar gaf vooral 7 assists. Een beslissende actie in elk van de laatste acht matchen. We hoeven er geen tekening bij te maken dat daar nog wel wat zal bijkomen.

In ieder geval is Jesper Fredberg niet van plan om hem voor 10 miljoen te laten gaan. De Deense CEO Sports betaalde zelf 4,2 miljoen om hem bij Midtjylland weg te halen. En dat was dan nog omdat er een clausule in zijn contract stond dat hij voor dat bedrag mocht vertrekken.

Ze hadden hem anders bij de Deense topclub voor dat bedrag niet laten vertrekken, want zijn transferwaarde stond toen al op 9 miljoen. Waarom is er dan zo weinig bijgekomen sindsdien? Daar heeft het vorige seizoen van Anderlecht veel mee te maken.

Mikprijs: 15 miljoen

Paars-wit eindigde pas elfde en met vier goals en drie assists in 14 matchen was Dreyer nog niet de bepalende speler die hij nu is. Fredberg schat hem veel hoger in. De mikprijs om hem te verkopen is zeker 15 miljoen. Voor een 25-jarige speler die zulke statistieken kan voorleggen, niet echt overdreven als je vergelijkt met andere transfers.

Het enige wat in zijn nadeel spreekt: in de Premier League zitten ze niet te wachten op wingers die niet echt snel zijn. Dreyer is een speler die meer naar binnen komt dan op zijn flank blijft door gebrek aan pure snelheid.

Maar dat is ook niet de zaak van Fredberg, die hem even goed nog een jaar langer wil houden. En ook Dreyer zou daar niet weigerachtig tegenover staan. In Europa kan hij zich immers nog wat meer profileren.