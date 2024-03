Antonio Nusa laat zich uit over mogelijk vertrek bij Club Brugge volgende mercato

Antonio Nusa was afgelopen wintermercato dicht bij een transfer, maar die sprong uiteindelijk toch af. Zal hij na dit seizoen nog een speler van Club Brugge zijn?

Antonio Nusa had bijna zijn gedroomde transfer te pakken. Hij kan voor 37 miljoen euro naar Brentford in de Premier League trekken. Maar toen kwamen er problemen.

Volgens Brentford was Nusa fysiek niet volledig in orde. Hij werd volledig onderzocht, waarna bleek dat hij niets heeft om zich zorgen over te maken.

Toch een serieuze domper voor het jonge talent. Hij zou zijn seizoen uitmaken bij blauw-zwart om nadien naar Brentford te trekken, maar daar komt nu niets van in huis. Daar baalt Nusa ook van. "Ik dacht dat Brentford de juiste stap was", vertelde hij volgens Het Nieuwsblad aan Noorse media.

En nu volgend seizoen?

Maar Antonio Nusa blijft een enorm talent. Buitenlandse ploegen volgen hem nog steeds en dus valt het niet uit te sluiten dat hij volgende zomer alsnog vertrekt bij blauw-zwart.

Zelfs blijft Nusa nog wat vaag over een mogelijk vertrek. "We zullen zien wat er in de zomer gebeurt. Ik houd alle opties open. Ik concentreer me nu op Brugge. Ik wil voetballen, niet te veel nadenken."