Carrière op zijn einde voor Courtois? "Ze zitten met een ei in hun broek"

Dinsdag raakte bekend dat Thibaut Courtois opnieuw een zware blessure opliep. Nu heeft hij een probleem met de meniscus van zijn andere knie.

Professor dr. Johan Bellemans, één van de grootste kniespecialisten in ons land, kijkt niet echt op dat Thibaut Courtois een nieuwe blessure opgelopen heeft aan zijn andere knie. Hij spreekt van een blessurecascade.

“De cascade doet zich voor wanneer je probeert terug te komen van een blessure en je jezelf, door al het harde werk, op een andere plaats in het lichaam blesseert. Wie geblesseerd is aan zijn rechterbeen, gaat zijn linkerbeen tijdens de revalidatie automatisch meer belasten, en dan is het opletten dat je niet óverbelast”, vertelt hij aan Het Nieuwsblad.

Einde carrière voor Courtois?

Al kan het ook zijn dat Courtois zijn opbouw te snel wilde laten gaan en zich op die manier geforceerd heeft. Dit soort blessures dreigt dan ook een vicieuze cirkel te worden, met het verplichte einde van de carrière als gevolg.

“En het grote gevaar is dus dat er opnieuw iets ergs met die linkerknie gebeurt. Dat Courtois diezelfde kruisband scheurt, is echt niet uitgesloten, zoiets heb ik al vaker gezien. Wees gerust: bij Real Madrid zitten ze met een ei in hun broek.”

Het is dus mogelijk dat Courtois zal blijven sukkelen, zeker ook omdat zijn lichaam al over zijn hoogtepunt heen is. “Als hij straks nóg een knieblessure oploopt, wordt het carrièrebedreigend. En noodgedwongen moeten stoppen, dat wens je niemand toe”, besluit Bellemans.

Courtois wordt normaal deze ochtend geopereerd aan de meniscus. Zijn afwezigheid wordt op twee maanden geschat.