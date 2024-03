Na Ronny Deila en Rik De Mil volgt al snel de volgende: degradatiekandidaat neemt afscheid van coach, tijdelijke opvolger is bekend

Sporting Charleroi gaat niet langer door met coach Felice Mazzu. Dat liet de club woensdag weten via zijn officiële kanalen.

Sporting Charleroi en Felice Mazzu zullen niet langer samenwerken. Dat laat de club weten via zijn officiële kanalen. Er moet met "nieuwe energie en een nieuwe mindset" aan de play-offs begonnen worden.

De Waalse club stuurde woensdag een bericht de wereld in: 'De raad van bestuur van Sporting is meerdere keren bijeengekomen sinds het resultaat van zondag. De huidige staat van de club is niet acceptabel en er moeten belangrijke veranderingen plaatsvinden', klonk het.

Volgens de club gaat het om een gezamenlijke beslissing. 'Het is belangrijk om te erkennen dat deze beslissing niet de volledige verantwoordelijkheid voor onze huidige situatie bij Felice legt.'

'Zijn toewijding gedurende vele jaren van betrokkenheid bij Sporting is prijzenswaardig. We eren zijn passie en toewijding, zelfs in deze gezamenlijke beslissing.'

Een tijdelijke opvolger is ook al bekend. 'Frank Defays zal fungeren als interim-coach totdat er een nieuwe hoofdtrainer is aangesteld.'

Opmerkelijk is dat Mazzu na Ronny Deila (bij Club Brugge) en Rik De Mil (bij Westerlo) de derde coach is die ontslagen wordt in drie dagen tijd in de JPL.