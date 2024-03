In het voetbal kan alles: net ontslagen Rik De Mil geniet concrete interesse van JPL-club

Rik De Mil werd dinsdag ontslagen bij KVC Westerlo omwille van die laatste vijf minuten tegen KRC Genk. Woensdag komt het nieuws naar buiten dat hij al een heel opvallende move kan maken.

Toen besloten alle spelers maar dat er genoeg gevoetbald was. KVC Westerlo was zeker van het behoud en Racing Genk was zeker van de Champions' Play-offs op die manier.

Dat hij ontslagen zou worden voor die vijf minuten, nadat hij Westerlo gered had van een plaats in de Relegation Play-offs, had hij waarschijnlijk niet zien aankomen.

Rik De Mil opvolger van Felice Mazzu bij Sporting Charleroi?

Maar De Mil zou al veel sneller dan verwacht terug aan de slag kunnen gaan... en zelfs in de JPL. Volgens Het Laatste Nieuws denkt Charleroi nadrukkelijk aan De Mil om de zopas ontslagen Felice Mazzu te vervangen.

Mazzu werd woensdagavond ontslagen als hoofdcoach bij Charleroi omdat de club met een 'nieuwe mindset' de play-offs in wil gaan. Wordt ongetwijfeld vervolgd.