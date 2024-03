De twee aanvallers die Standard hoopt te houden volgend seizoen: "Ze zijn verschrikkelijk voor elke verdediger"

Kelvin Yeboah en Wilfried Kanga vormen het nieuwe aanvalsduo van Standard. Hun samenwerking heeft de Rouches in staat gesteld acht doelpunten te scoren in hun laatste twee thuiswedstrijden.

Wilfried Kanga en Kelvin Yeboah worden door clubs van 777 Partners uitgeleend aan Standard, maar iedereen bij de club zou het duo graag volgend seizoen weer willen zien, vanaf de eerste speeldag.

Kanga scoorde zijn negende goal van het seizoen tegen KAS Eupen, iets wat geen enkele spits bij Standard meer had gedaan sinds... Renaud Emond in 2018-2019 (13 goals in de competitie, 16 in alle competities samen). Dat terwijl Yeboah vier goals heeft gescoord en een assist heeft gegeven in zijn eerste zes wedstrijden. Veelbelovend.

Kanga-Yeboah, het nieuwe winnende duo van Standard?

Na de overwinning tegen de Panda's afgelopen zaterdag sprak William Balikwisha met ons over het nieuwe systeem dat door Ivan Leko is ingevoerd, met twee spitsen.

"Het zijn twee zeer efficiënte aanvallers. Ze zorgen voor statistieken, ook voor mij. We hebben veel besproken, Kelvin wilde snel integreren. Ik weet welke loopactie hij zal maken, ik weet hoe ik hem kan bedienen en vice versa."

"We kijken naar elkaar en begrijpen elkaar meteen. De twee aanvallers zetten druk, met of zonder bal. Ze zijn erg belangrijk voor het team."

Die mening deelt Marlon Fossey. "Kelvin en Wilfried waren geweldig. Ze hebben Eupen onder druk gezet en ze hebben ze niet laten spelen. Het is prachtig om te zien hoe Wilfried gemakkelijk kan scoren en hoe hij aan Kelvin geeft."

"De twee aanvallers zijn verschrikkelijk voor elke verdediger, dus als je ze samen laat spelen... het is nog meer chaos voor het andere team. Ze zijn sterk, snel en rennen veel... Ik denk niet dat er klachten over hen zijn".