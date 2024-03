Toch nog een onverwachte basispion op het EK? Deze krijgt zaterdag (en waarschijnlijk ook dinsdag) de kans om zich te bewijzen

Na het afhaken van Thibaut Courtois leek Koen Casteels de gedoodverfde opvolger te worden in doel. De hiërarchie was ook duidelijk: Casteels 1, Matz Sels 2. Maar daar kan nog verandering in komen.

Casteels heeft te veel last van zijn schouder en zal zaterdag in Ierland niet spelen. Sels neemt zijn plaats in doel tijdens de oefenmatch en waarschijnlijk zal dat ook dinsdag in Wembley het geval zijn.

De twee doelmannen liggen nog in balans voor een plek in doel. In de vorige interlandperiode speelde Sels ook al tegen Servië en Casteels tegen Azerbeidzjan.

Voor Sels is het een unieke kans. De doelman van Nottingham Forest zit al bijna tien jaar bij de Rode Duivels, maar maakte pas op 3 juni 2021 zijn debuut onder Roberto Martinez.

Hij heeft zes caps, waarvan drie in oefenmatchen. Frustrerend voor de keeper die in Frankrijk de voorbije jaren heel vol lof kreeg, maar altijd Courtois en Mignolet voor zich had.

Net voor het EK komt nu de kans van zijn leven om de concurrentieslag met Casteels aan te gaan. In alle kameraadschap, want de sfeer onder de doelmannen bij de Rode Duivels is goed.