Karl Vannieuwkerke maakt vergelijking tussen slotfase Westerlo-Genk en wielrennen: "Iedereen weet op voorhand wie gaat winnen"

De slotfase in Westerlo-Genk en het ontslag van Rik De Mil doet nu al een week veel inkt vloeien. Ook Karl Vannieuwkerke kroop in zijn pen om eerst en vooral De Mil een hart onder de riem te steken. En ten tweede: om hem wat raad te geven.

Vannieuwkerke vond het gebeurde ook niet sportief, maar kon het wel plaatsen. "Zoals Gert Verheyen ook al aangaf in Extra Time kan ik me perfect voorstellen dat je in een situatie belandt zoals jullie afgelopen weekend. Is het correct? Nee. En moest het zo opzichtig? Al helemaal niet", schrijft hij in zijn column in Krant van West-Vlaanderen.

"In het wielrennen heb je natourcriteriums. Iedereen die eraan deelneemt, weet op voorhand wie moet winnen en toch maken de renners er een spektakelstuk van en doen ze alsof."

"Slag om slinger demarreren, een late uitval die wordt gecounterd en een centimeterspurt om het verschil tussen de nummers één en twee te bepalen."

"Anderhalf uur faken op een kleinere versnelling dan gewoonlijk om toch tot het resultaat te komen dat op het briefje stond dat voor de wedstrijd in de kleedkamer van hand naar hand ging."

"Was het dan zo moeilijk om nog zes minuten vol te spelen zonder tot volwaardige kansen te komen? Of waren jullie bang dat niet iedereen het ging begrijpen en iemand uit persoonlijk opportunisme alsnog een bal tegen de netten zou jagen?"