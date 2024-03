Met voorbedachte rade: deze man rook zijn kans na afhaken en maakte transfer om titularis te worden bij Rode Duivels

De één zijn dood is de ander zijn brood. Dat dachten ze bij de doelmannen van de Rode Duivels ook toen Thibaut Courtois afzegde voor het EK. Die doelmannenstrijd is trouwens absoluut nog niet beslecht. Koen Casteels of Matz Sels? Die laatste gaat er alles aan doen om zelf de nummer 1 te worden.

Matz Sels, da's al sinds oktober 2015, toen hij nog bij KAA Gent speelde, de derde of vierde doelman van de nationale ploeg. In een generatie met Thibaut Courtois en Simon Mignolet is dat geen schande. Maar... de situatie is nu wel drastisch gewijzigd.

Mignolet heeft afscheid genomen van de Duivels en Courtois... Tja, dat weet iedereen intussen wel. Door de vele blessures bij Koen Casteels zat hij wel regelmatig op de bank, maar toch verzamelde hij in negen jaar tijd maar zes echte caps, waarvan drie in oefenmatchen.

Eergierig

Sels is dan wel niet de man die grote woorden gaat gebruiken, maar dat stak toch. Zoveel jaren erbij en zo weinig caps... In het voorbije anderhalf jaar mocht hij nu wel vijf keer spelen en dat smaakte naar meer. Hij wil zijn cv nog wat opsmukken. Geen enkele voetballer op hoog niveau heeft niet wat eergierigheid in zich.

Op 32-jarige leeftijd heeft hij er deze winter voor gekozen om terug naar de Premier League te trekken. Nottingham Forest kwam aankloppen met een heel mooi aanbod. Hij werd er sowieso ook eerste doelman en alhoewel hij bij Strasbourg ook goed zat, speelde het EK toch ook mee.

Casteels te blessuregevoelig?

De Premier League staat toch hoger aangeschreven. Tedesco had ook aangegeven dat hij nog geen beslissing genomen had over de hiërarchie. Casteels is immers toch wel blessuregevoelig en Sels heeft het voordeel dat hij een veel imposantere verschijning is.

De komende twee oefeninterlands worden dan ook heel belangrijk voor Sels, want de kans dat Casteels nog fit geraakt na zijn schouderblessure is klein. Als hij zich tegen Ierland en Engeland in de kijker speelt, heeft hij een streepje voor.

Een groot toernooi als eerste doelman spelen, dat zou zijn carrière compleet maken. En hij is er ook nog maar 32 en er zit een WK in Amerika aan te komen... Hoe het er nu naar uitziet keert Courtois onder Tedesco niet meteen terug. Sels reikt naar de maan...