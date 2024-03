📷 OFFICIEEL Cercle verlengt contract van speler "die DNA van de club vertegenwoordigt"

De 21-jarige Christiaan Ravych heeft z'n contract bij Cercle Brugge verlengd tot juni 2027. In de deal zit ook nog een optie op een bijkomend seizoen.

Op zijn officiële kanalen laat Cercle Brugge weten dat het contract van Christian Ravych verlengd werd tot 2027. Hij speelde sinds de zomer van 2021 48 wedstrijden voor de hoofdmacht, goed voor 1 doelpunt en 2 assists. Dit seizoen kampte de beloftevolle centrale verdediger met enkele blessures maar net voor de start van de Champions’ Play-Offs is hij opnieuw helemaal fit.

“Het voelt als een beloning én een motivatie om verder hard te blijven werken. Deze contractverlenging toont aan dat Cercle erg veel vertrouwen in mij stelt en ook op me rekent voor de toekomst. Het geeft me een enorme boost, net nu de Champions’ Play-Offs voor de deur staan en waarbij ik nog 10 keer samen met de ploeg wil knallen”, aldus Christiaan Ravych op de website van de club.

Ploeg dragen

Technisch directeur Rembert Vromant is ook blij dat Ravych voor een verlengd verblijf kiest bij Groen-Zwart. “Christiaan vertegenwoordigt het DNA van Cercle waarbij we jonge Belgische talenten kansen bieden. Hij heeft enorm veel progressie gemaakt en is meer dan ooit klaar om de ploeg te dragen.”