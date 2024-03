Opsteker voor Rode Duivels met oog op wedstrijd tegen Engeland

De Rode Duivels vertrokken op vrijdag naar Dublin. Zaterdag zullen ze het daar opnemen tegen Ierland, zonder een paar belangrijke spelers.

Zo zal na Kevin De Bruyne, ook Charles De Ketelaere er sowieso niet bij zijn. Hij werd op het laatste moment nog thuisgelaten wegens een blessure. Bondscoach Domenico Tedesco gaf al een update over zijn situatie.

Maar ook Romelu Lukaku bleef erg onzeker. Hij reisde wel mee naar Ierland, maar zal er zeker niet spelen. Tegen Engeland, op dinsdag, normaal wel volgens de bondscoach.

"Voor de wedstrijd tegen Ierland zal hij nog niet klaar zijn", begon Tedesco op zijn persconferentie in het Aviva Stadium.

"Hij kon nu enkele dagen niet met ons meetrainen. We hebben hem dan verzorgd en wat individueel werk met hem gedaan. Ook buiten Tubize", vertelde Tedesco.

"Vrijdag was de eerste keer dat hij meer individueel trainde. Zaterdag zal dat ook zo zijn. Het plan is dat hij zondag en maandag weer met de groep traint. Dan zou hij dinsdag klaar moeten zijn, maar we zullen nog zien", besluit hij.