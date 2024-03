Alles loopt in de soep bij RWDM, zelfs de communicatie (maar dat heeft een reden)

RWDM ontsloeg vrijdag al zijn coach, Bruno Irles. De Fransman heeft zijn bureau al leeggemaakt en iedereen speculeert al over zijn opvolger. Maar officieel is dat eigenlijk nog allemaal niet, want RWDM heeft zelf nog niets gecommuniceerd.

RWDM zit in een crisis, zoveel is zeker. Vier coaches op één seizoen, dat verslijt je niet zomaar. Bij de Molenbekenaren hebben ze echter ook schrik voor hun achterban en mogelijke acties daarvan. Daarom houden ze in het Edmond Machtensstadion momenteel de lippen stijf op elkaar. Ze zullen er immers moeten toegeven dat ze (nogmaals) een inschattingsfout gemaakt hebben. Irles kwam dan wel met mooie adelbrieven, maar werkte met de kern alsof hij er een maandenlange voorbereiding mee gehad had. De spelers wisten zelf niet meer waar en hoe ze moesten lopen. Irles vond er nooit een oplossing voor, al kreeg hij maar vijf matchen de tijd om er verandering in te brengen. Zijn contract zou bij behoud trouwens automatisch verlengd zijn geweest. Zover kwam het niet. RWDM verloor daardoor cruciale weken de tijd omdat ze de verkeerde coach aanstelden. John Textor en Gauthier Ganaye komen daardoor nog meer onder vuur te liggen bij de achterban. Nadat ze eerder een leger huurlingen tijdens de wintermercato binnenhaalden. Spelers die absoluut geen impact ten goede gehad hebben op het spel.