Bondscoach Domenico Tedesco pakt uit met héél vreemde opvatting over selectiepolitiek: "Zo is het altijd zwart en wit"

In zijn analyses is Domenico Tedesco meestal een stuk realistischer dan zijn voorganger. Al blijft het wel een feit dat de bondscoach na Ierland-België met een aparte opvatting kwam over zijn selectiepolitiek.

Was dit de slechtste interland van de Rode Duivels onder zijn leiding? "Ik houd er niet van om altijd te zeggen dat het de slechtste of de beste prestatie is. Zo is het altijd zwart en wit", beantwoordt de Duitser die vraag voor de tv-camera.

Wat niet wil zeggen dat Tedesco opgetogen was over het behaalde niveau. "Het tempo lag heel laag, het leek wel een vriendschappelijke wedstrijd uit de zomer, waarbij één ploeg de bal heeft en de andere ploeg inzakt. Het tempo in balbezit was zeker niet goed genoeg. Het ging te traag, het was niet scherp genoeg."

Tedesco ziet veelzeggend resultaat

Met een brilscore tot gevolg. "Het resultaat zegt alles." Heeft Tedesco zich bij de rust niet eens goed kwaad gemaakt? "Neen, ik was niet kwaad. De spelers proberen alles, ze komen uit verschillende situaties bij hun clubs. Dat wisten we."

De technische staf van de Rode Duivels is dus niet helemaal verbaasd. "De samenstelling van de ploeg ging moeilijk zijn, er ging een gebrek aan vorm zijn. Dat is compleet normaal. Elke wissel was vooraf gepland. Het is onze job om spelers minuten te geven bij hun club, zodat we veel informatie hebben."

Speelminuten opdoen bij Rode Duivels

Een toch wel heel aparte gedachte, dat de nationale ploeg dient om spelers die bij hun club niet aan de bak komen speelkansen te geven. Meestal is het andersom, dat spelers die bij hun club indruk maken zo selecties verdienen bij de nationale ploeg.