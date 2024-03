Eden Hazard kiest zijn 'five-a-side'-team uit ex-ploegmaats bij Chelsea en... u kan al raden wie zijn eerste keuze was...

U kent de 'five-a-side' intussen wel. Iemand mag dan de vijf beste spelers kiezen waarmee hij het tegen eender wie zou willen opnemen. Eden Hazard kreeg die keuze ook, maar mocht enkel Chelsea-spelers kiezen. U kan al raden wie zijn eerste keuze was zeker?

Hazard denkt niet aan verdedigen. Geen doelman of verdediger dus. De 33-jarige ex-Rode Duivel zal op 9 juni eindelijk terugkeren naar Stamford Bridge als onderdeel van Soccer Aid, waar hij zal spelen naast onder andere Roberto Carlos, Usain Bolt en Tommy Fury, in een team onder leiding van huidig Blues-baas Mauricio Pochettino.

Hazard werd gevraagd naar zijn ultieme Chelsea vijf-tegen-vijf team en aarzelde niet om zichzelf in het team op te nemen. "Ik begin met mezelf. Een beetje kwaliteit, kan doelpunten maken en een beetje plezier voor de fans", zei hij met een knipoog.

"Sorry verdedigers, ik weet dat er in de geschiedenis van Chelsea veel echt goede verdedigers zijn, maar ik ga alleen met aanvallers en middenvelders spelen omdat ik de bal wil hebben."

Zijn volgende twee keuzes waren twee spelverdelers met Gianfranco Zola en voormalig teamgenoot Juan Mata. Didier Drogba stond als volgende op het teamblad, waarbij Hazard beweerde dat de Ivoriaan 'het doelpunt in de finale zou scoren'.

De Belg koos Frank Lampard als laatste keuze, maar benadrukte dat de Chelsea-legende het vuile werk in het team zou moeten opknappen. "Hij zal alleen op het middenveld staan. We laten hem het "vuile werk" voor ons doen. Geef ons de bal en we gaan iets laten gebeuren", zei Hazard.