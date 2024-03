Vandenbempt lijkt goed nieuws te hebben voor alle voetbalfans: "Dat moment komt heel dichtbij"

Peter Vandenbempt heeft een groot interview gegeven aan De Morgen. Dé toonaangevende analist in België is nooit fan geweest van de huidige competitieformule en steekt dat ook niet onder stoelen of banken.

Vooral de halvering van de punten zijn een doorn in zijn oog. "Ik begrijp overigens dat het moment dat we daarmee gaan stoppen heel dichtbij komt. Er zijn binnen het voetbal te veel mensen tegen die halvering"; vertelt hij in De Morgen.

Sommige topclubs, met KAA Gent op kop, wilden die halvering om de spanning te behouden. “Maar is dat dan het enige criterium, de spanning? En is eender welke ingreep goed om die erin te houden?"

"Het is alsof je in de Tour de France ten tijde van Indurain, wanneer hij na de Alpen al een straat voorsprong had, zou zeggen ‘en nu halveren we die voorsprong’. Om dan na de Pyreneeën nog eens hetzelfde te doen, zodat er op Champs-Elysées nog voor de gele trui kan worden gesprint."

Geen ei van Colombus

“De fundamentele oneerlijkheid wordt nog eens onderstreept door het feit dat onze clubleiders die halvering in de play-downs niet wilden. Voor het behoud hoeft het precies toch niet te spannend te worden."

Vandenbempt vindt dat het in het verleden ook wel spannend was zonder halvering. "Trouwens, mocht die halvering van de punten in de voetbalwereld het ei van Columbus zijn, dan hadden al veel meer landen dat systeem overgenomen. Wij doen dat ondertussen veertien jaar en op een drietal landen na heeft echt niemand onze aanpak gekopieerd."