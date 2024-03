Waarom Duitsland deze week plots helemaal warm loopt voor Deniz Undav

Union SG haalde hem naar de Jupiler Pro League, maar ondertussen speelt Deniz Undav weer in zijn Duitsland. En nu is hij ook opgeroepen voor de Mannshaft.

SV Meppen in de Duitse derde klasse, daar haalde Union SG Deniz Undav in 2020 weg. Toen hij met de Brusselaars naar de Jupiler Pro League promoveerde barstte zijn carrière pas helemaal los. 45 goals in 70 matchen.

Hij werd voor zeven miljoen euro verkocht aan Brighton & Hove Albion, maar in de Premier League liep het niet zoals het moest. Momenteel wordt hij, met aankoopoptie in de deal, gehuurd door Stuttgart.

Met vijftien goals en zeven assists is hij de beste spits van Duitsland op dit moment en dat leverde hem ook een selectie van bondscoach Julian Nagelsmann op. Hij is één van de zes nieuwkomers in de selectie. Frankrijk en Nederland zijn de tegenstanders in deze interlandbreak.

A kid with a dream

Zijn eerste passage ging alvast niet onopgemerkt voorbij. Hij droeg een trui met het opschrift ‘I'm just a kid with a dream’ en bij de Duitse supporters werd dit enorm geapprecieerd. “Het was de perfecte gelegenheid om die trui aan te doen”, zei hij op de persconferentie.

“Voor mij was het al van in het begin duidelijk dat ik voor Duitsland wilde spelen, want ik ben hier opgegroeid en ik heb het hier zeer goed.”

Undav heeft een Koerdische vader en een Turkse moeder met Syrische roots “Met Turkije heb ik zeer weinig connectie. Ik wachtte gewoon op een telefoontje van de coach en was superblij toen het gebeurde.”