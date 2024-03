Benteke spreekt klare taal over niet-selectie voor Rode Duivels en de aankomende talenten

Christian Benteke geeft een goede indruk in de MLS. Toch selecteerde bondscoach Domenico Tedesco hem niet voor de Rode Duivels.

Christian Benteke verkaste naar de MLS. Hij doet het daar goed, maar dat was blijkbaar niet voldoende voor een selectie voor de Rode Duivels. In een gesprek met La Capitale schetst hij zelf waarom die er niet kwam.

“Ten eerste: toen ik naar MLS trok, wist ik dat ik een weloverwogen keuze maakte. Twee: op mijn leeftijd begreep ik dat er ook een politiek element in het voetbal zit. Het is een persoonlijke beslissing van de coach, maar ik voel geen haat of frustratie.

Een gesprek met Tedesco had hij in ieder geval niet. “Ik zal mezelf in ieder geval nooit wijsmaken dat hij en zijn staf niet weten wat ik in de Verenigde Staten doe. Iedereen kan zien wat ik daar aan het doen ben.”

Consistentie wordt belangrijkste opdracht voor nieuwe lichting

Benteke geeft alvast niet op. “Ik ben realistisch, ook al kan er in het voetbal van alles gebeuren. Ik speel nog steeds en ben nog niet met pensioen. Ik geef het dus niet op, de deur blijft open, maar ik ben er ook niet geobsedeerd door.”

De nieuwe generatie Rode Duivels, met Doku, Onana, Bakayoko, Openda, klopt stevig op de deur. Allemaal heel goede spelers volgens Benteke, maar dat is op dit moment het probleem niet voor de nieuwe lichting.

“Ze moeten op een hoog niveau kunnen blijven spelen. We zagen dit bij een flink aantal jonge spelers die hun carrière goed begonnen en vervolgens in de loop der jaren verdwenen. Dit zal hun belangrijkste uitdaging zijn”, besluit Benteke.