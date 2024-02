Niet de doelpunten of fysieke impact maar een andere kwaliteit onderscheidt Christian Benteke in de MLS

De eerste wedstrijd van het seizoen en meteen een eerste masterclass voor Christian Benteke, auteur van een hattrick met DC United, tegen New England.

Christian Benteke begon zijn seizoen op de best mogelijke manier en scoorde een hattrick voor de eerste wedstrijd van de MLS. Met DC United won de Belgische spits van New England.

"Als spits is het belangrijk om te scoren om vertrouwen te winnen. Voor mij geldt dat nog meer, omdat ik weet dat ik een van de gezichten van dit team ben", aldus de 33-jarige spits.

De nederigheid van Christian Benteke maakt indruk op zijn MLS-coach

Sinds zijn aankomst in de Verenigde Staten is dit de tweede keer dat Christian Benteke een hattrick scoort. De eerste keer was vorig seizoen, tegen de New York Red Bulls van Troy Lesesne, die inmiddels zijn coach is geworden bij DC United.

"Ik ben blij dat hij nu in mijn team zit. Om iemand als hem te hebben, die doelpunten kan maken, is iets geweldigs voor een coach. Maar het beste aan hem, afgezien van zijn doelpunten en zijn fysieke impact, is dat hij de meest bescheiden speler in de kleedkamer is. Hij houdt zich aan alles wat we doen en is een voorbeeld”, verklaarde hij na de wedstrijd.