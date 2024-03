"De wereld op zijn kop": Dit is wat de Rode Duivels misten en nodig hebben richting het EK

De kijkers hebben maar weinig beleefd aan de match van de Rode Duivels tegen Ierland. Hopelijk is het dinsdag een veel betere wedstrijd tegen Engeland.

De oefeninterland tegen Ierland was voor de toeschouwers een snertvertoning, maar bondscoach Domenico Tedesco en zijn technische staf zullen er wel heel veel zaken uit geleerd hebben richting de nabije toekomst.

Want uiteindelijk staat het EK in Duitsland binnen drie maanden al voor de deur. Marc Degryse bleef serieus op zijn honger zitten tijdens deze vriendschappelijke wedstrijd, zo gaf hij mee in zijn analyse bij Het Laatste Nieuws.

Wereld op zijn kop bij de Rode Duivels

“Het middenveld met Vranckx-Vermeeren en Tielemans: dat ging niet. Ze hebben nooit samengespeeld, Vranckx en Vermeeren misten bovendien wedstrijdritme. Minuten maken bij de Duivels om ritme op te doen, het is de wereld op zijn kop”, klinkt het.

Ook offensief slaagden de Rode Duivels er niet in ook maar doelkansen te creëren, tot Meunier in de tweede helft iets probeerde. Volgens Degryse moeten we tactisch de wereld ook eens op zijn kop zetten.

“Weet je wat het is? Iedereen zegt altijd: verdedigen begint bij de aanvallers. Wel, omgekeerd is dat ook het geval. Aanvallen begint bij de defensie. De bal snel rondspelen, goed uitvoetballen, het timen van de loopacties... Het gebeurde te weinig.”