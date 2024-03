Meunier doet opvallende bekentenis over zijn eigen match tegen Ierland en de EK-selectie

Twee uitblinkers telde de match tegen Ierland. Eén van hen was Thomas Meunier die een goede indruk naliet.

Sels is ongetwijfeld één van de uitblinkers bij de Rode Duivels tegen Ierland. Als hij de penalty niet stopt, dan blijft het wellicht 1-0. Maar ook Thomas Meunier was één van de betere spelers bij de Duivels.

“Ik had aan de rust heel veel goesting om in te vallen”, legde de rechtsback uit uit aan Het Belang van Limburg, al moest hij daar meteen ook een opvallende bekentenis aan toevoegen. “Ik was na 20 minuten al kapot van het vele lopen, maar ik bleef wel gaan.”

Meunier kreeg de beste, meteen ook de enige echte kans die de Rode Duivels hadden. “Die aanval was een goeie, hé. Zo zie je maar: als we kwaliteit brengen kunnen we toch in een drietal passes voor de goal staan. Ik zag mijn trap al binnen vliegen, maar hij miste wat kracht. Jammer.”

EK-selectie halen is het doel

Opvallend was ook dat Meunier de aanvoerdersband droeg. “Ik vond het wel een teken van respect dat ik nu de band kreeg van de bondscoach. Ik ben geen grote leider hoor. Eerder een soldaat dan een sergeant, maar het deed plezier. Ik was ook de oudste op het veld toen.”

Meunier is tevreden met zijn selectie en wil maar al te graag naar het EK. Hij verwacht niet dat hij tegen Engeland in de basis zal staan.

“We zullen het wel zien. In zo'n groot stadion als Wembley zal het nog een totaal andere match zijn met wellicht wat andere spelers zoals Romelu. Het is afwachten welke keuzes de bondscoach maakt. Mijn grote doel is om in juni de EK-selectie te halen, maar ik ga geen scharen op training uitvoeren. De coach weet wel dat ik 100 procent toegewijd ben om dat toernooi te spelen.”