'Minstens drie teams uit Premier League willen shoppen in Jan Breydel'

Bij Club Brugge weten ze het ondertussen al bijna zeker: deze zomer zullen ze Antonio Nusa definitief kwijtspelen. Afgelopen winter was het al bijna zover, maar liep het spaak op de medische testen bij Brentford. Deze zomer zal het wél raak zijn.

Afgelopen winter waren er heel wat ploegen geïnteresseerd in Antonio Nusa, maar de Noorse winger koos uiteindelijk voor Brentford. De deal was in kannen en kruiken, Club Brugge leek 37 miljoen euro te kunnen opstrijken.

Zover kwam het uiteindelijk niet, want bij de medische testen kam een probleem aan het licht. En dus werd de deal on hold gezet. Nieuwe testen - zowel bij Club Brugge als bij de Noorse nationale ploeg - klaarden het probleem uit.

© photonews

Nusa zal volgens Tottenham Hotspur News Club Brugge deze zomer dus wél kunnen verlaten en The Spurs zijn en blijven een van de grote kandidaten om hem dan in te lijven. Al zijn er nog kapers op de kust, zo blijkt.

Brentford en Chelsea op vinkenslag voor Antonio Nusa

Brentford zelf zou de situatie volgens diverse Engelse media nog steeds opvolgen, terwijl ook Chelsea zeker wat ziet in de winger.

Bij die club zou de eerste optie Rodrigo zijn, maar Antonio Nusa staat zeker ook hoog op het blaadje van de scouts.