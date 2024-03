Een optie voor de Belgische clubs in paniek? Bob Peeters weet meer over zijn toekomst

Bob Peeters is momenteel actief bij Helmond Sport in de Nederlandse tweede klasse, de zogenaamde Keuken Kampioen Divisie. Hij beleefde er een rustig seizoen, maar de club lijkt op hogere doelen te mikken.

Bob Peeters leidde Helmond Sport vorig jaar naar een zestiende plaats, dit seizoen staan ze voorlopig twaalfde. Er wordt nog gehoopt op de play-offs om eventueel promotie te gaan afdwingen naar de Eredivisie.

Zelfs als die promotie uiteindelijk nog door Bob Peeters zou worden afgedwongen, dan nog is het verhaal van de Belg helemaal ten einde. Hij zal aan het einde van het seizoen zijn contract zien eindigen en dat wordt niet hernieuwd.

Onze nieuwe hoofdtrainer: Kevin Hofland. #SamenBouwen — Helmond Sport (@HelmondSport) March 26, 2024

Meer zelfs: ondertussen is er al een nieuwe coach gevonden bij Helmond Sport. De Nederlandse voormalige international Kevin Hofland is ondertussen al officieel voorgesteld als nieuwe coach bij de Nederlandse club.

Nieuwe kans voor Bob Peeters in België?

Hij zal volgend jaar de voorbereiding voor zijn rekening nemen. Voor Bob Peeters is het een mogelijke kans om terug aan de slag te gaan in België.

In het verleden was hij al coach van Cercle Brugge, AA Gent, Waasland-Beveren, Lokeren en Westerlo. Benieuwd of er iemand binnenkort zijn kans zal wagen om de coach, die ook bijklust als analist, wil inlijven.