Engelse topjournalist heeft wat te zeggen over De Bruyne én Doku

Henry Winter is een icoon in de Britse sportpers. De 61-jarige Engelsman is de Chief Football Writer voor de kwaliteitskrant The Times en heeft meer dan een miljoen volgers op X weten te verzamelen.

Zo heeft Henry Winter héél veel bewondering voor Kevin De Bruyne. "We zijn jaloers op hem, hij is een buitengewone speler", klinkt het bij Sporza. "Op internationaal en clubniveau kan hij elke ploeg naar een hoger niveau tillen." "Alleen al de manier waarop hij de bal raakt... Zijn passes zijn vergelijkbaar met de schoten van anderen. Hij heeft de drive om elke keer de beste versie van zichzelf te willen zijn", is de journalist echt vol lof voor de middenvelder van de Rode Duivels. "Er heerst een leegte bij City als De Bruyne niet fit is. Oké, Phil Foden floreert nu, maar dé sleutelconnectie is toch nog altijd die tussen De Bruyne en Haaland. Ze zullen hem nodig hebben in de titelstrijd. Net zoals jullie op het EK." Doku is een parel Verder heeft Henry Winter ook veel lof voor Jeremy Doku, ook een sterkhouder bij Manchester City. Daarover had Winter ooit een gesprek met Roberto Martinez, onze gewezen bondscoach voor Domenico Tedesco het roer over nam. "Onder Guardiola zie je hem nu in sneltempo tactisch stappen zetten. Zijn spelinzicht wordt elke maand beter. Doku is een parel."