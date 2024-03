Hugo Broos naar Club Brugge? Dit zegt hij er zelf over

Hugo Broos werd de voorbije weken en maanden meermaals in verband gebracht met een overstap naar Club Brugge. Daar zou hij technisch directeur kunnen gaan worden in een nieuwe vierkoppige structuur.

Hugo Broos was een van de namen die genoemd werden in de wandelgangen, terwijl ook aan onder meer Francky Dury werd gedacht. Tot op heden hebben ze bij Club Brugge echter nog geen nieuwe Technical Director gekozen.

Hugo Broos voorlopig niet naar Club Brugge

En Broos zelf? Die heeft ook nog eens duidelijk aangegeven dat er tot op heden geen sprake is van een terugkeer naar Club Brugge. Daar was hij in het verleden jarenlang trainer, terwijl hij ook onder meer bij RSC Anderlecht actief was.

In Afrika gonst het van de geruchten omtrent de bondscoach van Zuid-Afrika. Zo zou ook onder meer Tunesië hem gepolst hebben om bondscoach te worden. "Er zijn geen onderhandelingen met Tunesië aan de gang", aldus Broos daarover in de Afrikaanse pers.

Geen contacten met niemand

Ook alle geruchten over Club Brugge, Algerije of heel veel andere ploegen mogen (voorlopig) de vuilbak in. Volgens Broos zijn er geen onderhandelingen, met niemand.

De bondscoach ligt nog tot juni 2026 onder contract bij Zuid-Afrika en moet het land proberen naar het WK in Canada, de USA en Mexico proberen te leiden. Zuid-Afrika speelt een oefeninterland tegen Algerije deze week.