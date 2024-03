'Premier League gaat vol voor JPL-sensatie ... en dat kan ook slecht nieuws zijn voor Club Brugge'

Mohamed Amoura is een van de absolute sensaties van het voetbalseizoen 2023-2024. De aanvaller van Union SG lijkt deze zomer onhoudbaar te gaan worden voor de Brusselaars, maar zou wel opnieuw heel wat miljoenen in de clubkas kunnen opleveren.

Volgens transferspecialist Ekrem Konur zijn er niet minder dan drie teams uit de Premier League geïnteresseerd in Mohamed Amoura. Het gaat over Wolverhampton Wanderers, West Ham United en Brentford.

Bij die laatste club is Amoura sinds kort ook in beeld, hij zou er eventueel samen met Igor Thiago een aanvalsduo kunnen gaan worden. Een en ander zou betekenen dat de komst van Antonio Nusa daar meer dan ooit begraven is.

© photonews

Een mogelijke transfer van de 23-jarige Algerijn zou dus ook zijn gevolgen kunnen hebben voor andere teams in de Jupiler Pro League. Volgens Ekrem Konur zouden er ook teams uit de Italiaanse eerste klasse Amoura op de radar hebben staan.

22 goals en 6 assists al voor Mohamed Amoura dit seizoen bij Union SG

Mohamed Amoura speelde dit seizoen al 38 wedstrijden voor Union SG over alle competities heen. Daarin was hij goed voor niet minder dan 22 goals en 6 assists.

Daarmee is hij in 2452 speelminuten om de 87,6 minuten van waarde voor zijn team. Met een gemiddelde van meer dan een doelpunt of assist per 90 minuten is het niet meer dan logisch dat hij in de belangstelling staat van vele clubs.