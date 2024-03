Rinkelt de kassa deze zomer nog maar eens? Engelse topclub is bereid om vijftig miljoen euro (!) te storten op bankrekening van Club Brugge

Tottenham Hotspur wil komende zomer shoppen in het Jan Breydelstadion. De Engelse topclub heeft het vizier op twee sterkhouders van blauw-zwart gericht. Rinkelt de kassa dubbel?

We schreven eerder al dat Tottenham Hotspur en Club Brugge de onderhandelingen zijn gestart. The Spurs lieten zich deze winter aftroeven in de strijd om Antonio Nusa - zijn transfer naar Brentford FC ging om gekende redenen niet door - en zijn niet van plan om zich opnieuw de kaas van tussen het brood te laten eten.

Het vraagprijs van Club Brugge is echter niet naar de zin van Tottenham. De West-Vlamingen willen 37 miljoen euro voor de Noorse aanvaller. Dat is overigens ook het bedrag dat Brentford aanvankelijk op tafel zou leggen.

Volgens onze informatie willen The Spurs daar echter een mouw aan passen. Tottenham is niet alleen geïnteresseerd in Nusa, maar ook Andreas Skov Olsen staat nog steeds op de Londense radar. Tottenham volgt de Deen al sinds zijn passage bij Bologna FC 1909, maar een concrete aanbieding kwam er nooit.

En dus denkt Tottenham eraan om een dubbelslag te slaan. Enige voorwaarde: Club Brugge moet prijsgericht denken. Transfermarkt schat de gecombineerde marktwaarde van Nusa en Skov Olsen op 35 miljoen euro. Al beseft Tottenham dat ze met zo'n bod van een kale reis gaan terugkomen.

Wil Tottenham Hotspur vijftig miljoen euro betalen aan Club Brugge?

Maar het opent wel perspectieven. In makelaarskringen is een bod van vijftig miljoen euro voor beide spelers héél realistisch te noemen. Bovendien lijkt Club Brugge geneigd om voor zo'n monsterbedrag overstag te gaan. Het worden héél interessante weken in en rond het Jan Breydelstadion.