Debast basisspeler op EK na match tegen Engeland? Dit denkt René Vandereycken ervan

Zeno Debast speelde een solide wedstrijd tegen Engeland. De vraag is of dit genoeg is om op het EK basisspeler te zijn.

Zeno Debast werkte in Wembley een aardige partij af. De verdediger van RSC Anderlecht kon de wedstrijd tegen Engeland spelen aan de zijde van zijn ploegmaat Jan Vertonghen.

“Zeno Debast als individu heeft niets verkeerds gedaan. Defensief was de samenwerking met Vertonghen goed, dat heeft hij nu ook op dit internationaal niveau getoond, al vond Engeland een paar keer ruimte in de rug van Vertonghen, zoals bij de strafschop”, klinkt het bij René Vandereycken in Het Nieuwsblad.

Wie speelt naast Vertonghen op het EK?

Of dat voldoende zal zijn om een basisplaats af te dwingen op het EK is maar de vraag. “Castagne en Meunier zijn inwisselbaar als die laatste in vorm zou zijn, ik zie niemand die in de buurt komt van Theate als linksback, dus de enige vraag is wie naast Vertonghen gaat spelen.”

Vanderycken heeft zijn twijfels bij Debast, zo maakt de analist nog duidelijk. “Ik heb niets gezien van Debast dat hij nu plots een streepje voor heeft op de andere opties, Faes en De Winter.”

Dat het middenveld er stond met Onana en Mangala was een feit, maar de Engelsen wisten toch geregeld ook door te komen. “Qua elftal staat Engeland veel verder dan ons, zelfs met de vele afwezigheden”, is het besluit van Vandereycken.