Heerlijke anekdote over Zinho Vanheusden: "Sorry trainer, maar dat doe ik niet"

Zinho Vanheusden ligt momenteel in de lappenmand bij Standard. Blessures blijven hem maar achtervolgen de laatste jaren.

Dat Zinho Vanheusden een begenadigd voetballer is, dat weten we ondertussen al lang. Alleen jammer dat hij zo vaak last heeft van blessures. Ook zijn eerste jeugdtrainer Pascal Mascagni bij de U6 van RC Hades in Kiewit zag al heel snel welk vlees hij in de kuip had.

“Na twee weken wist ik al dat hij ooit prof ging worden. De focus waarmee hij als vierjarig ventje op dat veld stond was ongezien”, klinkt het in een gesprek met Het Belang van Limburg.

Zot van Standard

Vanheusden was laatste man en niemand geraakte voorbij hem. “Hij was ook de enige die op zijn leeftijd al kon tackelen. En na de wedstrijd, als de rest van de ploeg in de kantine chipkes zat te eten, bleef hij buiten verder shotten. Hij was echt een geval apart.”

Mascagni haalt ook een grappige anekdote boven, van toen hij met zijn ploegje op bezoek ging bij KRC Genk. Als afsluiter van de dag mocht iedereen op de foto met de spelers en de staf van de Limburgers.

“Iedereen stond klaar, alleen Zinho verstopte zich ergens achter een hoekje. Toen ik hem daarop aansprak, zei hij: 'Sorry trainer, ik zal nooit op de foto gaan met iemand van KRC Genk'. Hij was toen al zot van Standard. Zijn papa pakte hem mee naar alle thuiswedstrijden.”