Het plan-A is kristalhelder: de nieuwe coach van Club Brugge is meer 'Klopp of MPH' dan iedereen denkt

Het wordt een interessante zomer op Jan Breydel. Een nieuwe Technical Director, een nieuwe coach en hoogstwaarschijnlijk ook heel wat nieuwe spelers. Want in 2024-2025 moet het er opnieuw 'boenk' op zijn.

Club Brugge nam dit seizoen vlak voor de start van de Champions' Play-off afscheid van coach Ronny Deila. Hij kon niet het voetbal brengen dat vooraf werd verwacht van blauw-zwart en ook de resultaten stonden niet in lijn met de intrinsieke kwaliteiten van de Bruggelingen.

De Noorse coach zelf miste dan weer duidelijk een klankbord, wat duidelijk maakt dat er een overgangsperiode aan de gang is bij Club Brugge. Sterke man Vincent Mannaert is al enkele maanden nauwelijks nog op de club te vinden, terwijl hij vervangen wordt door vier mensen.

© photonews

Bob Madou is de nieuwe CEO, aan wie zal moeten gerapporteerd worden. Daaronder/daarnaast opereren Dévy Rigaux als 'Director of Football' en Maarten Dedobbeleer als 'Sports Director' voor alle praktische zaken. Een 'Technical Director' is er echter nog niet gevonden.

En die functie is misschien wel de belangrijkste bij Club Brugge, gezien daar de beslissingen moeten worden genomen richting nieuwe spelers. Als het even kan in samenspraak met de nieuwe trainer, die nu al gezocht wordt richting volgend seizoen.

Technical Director én coach gezocht bij Club Brugge

Het is namelijk van primordiaal belang dat de nieuwe coach al bij de voorbereiding kan beginnen bij Club Brugge, en als het even kan ook al de lijnen kan uitzetten richting gewenste profielen om de ploeg te versterken. Hugo Broos en Francky Dury werden al genoemd in de wandelgangen, tot op heden is er niets concreet.

Het seizoen van blauw-zwart is niet verschrikkelijk slecht - ze zitten nog in de kwartfinales van de Conference League en kunnen dus ook op die manier nog Europees voetbal halen. Maar toch is er de algemene verwachting dat er opnieuw voor de titel moet kunnen worden gestreden.

© photonews

In de analyses is iedereen het erover eens welk type coach Club Brugge op dit moment nodig heeft. Het moet iemand zijn die ook tegen het vierkoppig bestuur boven zich moet durven aangeven dat hij de sportieve keuzes wil maken. Een sterk figuur, iemand zoals Michel Preud'homme of Jürgen Klopp. Die lijken echter allebei geen optie.

Hein Vanhaezebrouck werd geopperd, Alexander Blessin van Union SG werd door Frank Boeckx dan weer gezien als een ideale optie. En ondertussen was er ook het opvallende gerucht dat gewezen PSV-coach Ruud van Nistelrooy misschien wel naar Jan Breydel zou komen.

Karel Geraerts blijft het plan-A van Club Brugge

Geneuzel in de marge, lijkt het. Karel Geraerts is namelijk het plan-A van Club Brugge en dat is met recht en reden. Hij was vorig seizoen al de keuze van velen binnen de leiding van blauw-zwart, maar toen werd uiteindelijk voor Ronny Deila gekozen. Op Jan Breydel snappen ze dat ze daar een miscast hebben gedaan en dus willen ze Geraerts nu wél per se de kans geven.

Het zou de gewezen coach van Union SG - momenteel aan de slag bij Schalke 04 - meteen extra 'macht' geven om zijn wensen te kunnen doordrukken. En dat is zeker wel een optie. Ook al is Geraerts een minzaam man, toch durft hij zijn stempel drukken en ook doordrukken intern als dat nodig blijkt. Dat weten ze ondertussen ook in Brussel en Gelsenkirchen.

De vraag is ook wat ze bij Schalke 04 gaan beslissen. De club wilde dit seizoen graag opnieuw proberen te promoveren naar de Duitse eerste klasse, maar op dit moment staat de Duitse derde klasse zelfs nog dichterbij. Schalke staat veertiende, amper drie punten boven een rechtstreekse degradatieplek.

Als Geraerts vrij zou komen, dan is het nu al een zekerheid dat Club Brugge zal toeslaan. En ook anders valt het niet uit te sluiten dat ze er alles gaan aan doen. Want een nieuwe miscast lijkt verboden.