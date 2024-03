Meer info over de blessure van Charles De Ketelaere nadat hij de wedstrijden van de Rode Duivels heeft gemist

Charles De Ketelaere was één van de grote afwezigen bij de Rode Duivels. De middenvelder van Atalanta Bergamo is nog enkele dagen onbeschikbaar.

Als De Ketelaere niet geblesseerd was geweest, dan zou hij een belangrijke rol gespeeld hebben bij de Rode Duivels. Zijn geslaagde seizoen bij Atalanta kon van hem mogelijks zelfs de vervanger van Kevin De Bruyne gemaakt hebben.

Helaas raakte CDK aan het begin van de interlandweek geblesseerd op training. Na zijn afwezigheid in Dublin vergezelde hij de groep zelfs niet naar Londen.

Nog even geduld voor De Ketelaere

Youri Tielemans was de grote held bij de Rode Duivels tegen Engeland, maar het zou vreemd zijn mocht De Ketelaere gezien zijn huidige vorm niet in de EK-selectie zitten. Het is wachten tot hij in de Serie A opnieuw inzetbaar is.

Gianluca Di Marzio laat op zijn sociale media weten dat De Ketelaere snel terug zal zijn. Volgens de Italiaanse journalist zal de terugkeer van De Ketelaere nog eventjes duren.

Hij volgt al opnieuw de trainingen, maar ondergaat wel nog een behandeling. De wedstrijd tegen Napoli komt sowieso nog te vroeg. Onze landgenoot speelde dit seizoen al 34 wedstrijden voor Atalanta. Daarin scoorde hij 10 keer en deelde hij ook 7 assists uit.