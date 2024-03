Roméo Lavia krijgt met nieuwe mokerslag te maken en moet het EK op zijn buik schrijven: Chelsea geeft meer uitleg

Roméo Lavia was in theorie één van die jonge talenten die voor het EK in aanmerking konden komen. Dat zal sowieso niet lukken. Chelsea laat weten dat de Rode Duivel out is tot het einde van het seizoen.

De inmiddels 20-jarige Lavia maakte zijn debuut bij de nationale ploeg onder Tedesco, in die fameuze interland die de Belgen gingen winnen in Duitsland (2-3). Op dat moment zag de toekomst er mooi uit. Ondertussen heeft de middenvelder wel wat tegenslagen moeten incasseren. Het oplopen van zijn oorspronkelijke dijblessure was zeker één van die tegenslagen. De nieuwe opdoffer is dat het herstel niet verloopt zoals dat zou moeten. "Roméo Lavia zal jammer genoeg het vervolg van het seizoen 2023-2024 missen door een terugval in zijn herstel", communiceert Chelsea. Seizoen Lavia zit er op Daar bestaat niet de minste twijfel meer over. "Recente medische onderzoeken bevestigen dat Lavia, die een ernstige dijblessure opliep in december tegen Crystal Palace, dit seizoen niet meer in actie zal komen." Het was uitgerekend in die wedstrijd dat Lavia debuteerde voor zijn nieuwe ploeg. De jonge international had in het tussenseizoen nog maar de overstap gemaakt van Southampton. Chelsea legde voor hem 64 miljoen euro op tafel, maar het duurde verschillende maanden eer hij een volwaardige kans kreeg. Noodlot sloeg toe in debuutmatch Rode Duivel Wanneer dat dan uiteindelijk gebeurde, sloeg het noodlot meteen toe. En het ziet er dus naar uit dat het een hele tijd zal duren eer Lavia dit volledig achter zich zal kunnen laten.