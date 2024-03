Wouter Vrancken spreekt klare taal na schorsingsvoorstellen voor salonremise

Op de laatste speeldag van de reguliere competitie draaide de partij tussen Westerlo en KRC Genk uit op een salonremise. Alle coaches en spelers kregen een schorsingsvoorstel in de bus.

Westerlo en KRC Genk speelden de laatste minuten van hun partij niet meer uit. Het balletje werd wat rond getikt, maar voetballen kwam er niet meer aan te pas.

De kritiek op het onsportieve gedrag van beide ploegen was bijzonder groot en de beelden gingen de wereld rond. Uiteindelijk werd Rik De Mil zelfs ontslagen als trainer van Westerlo.

Alle coaches en spelers kregen deze week ook een schorsingsvoorstel voor de salonremise. Zo moeten De Mil en Wouter Vrancken twee wedstrijden effectief aan de kant. Wouter Vrancken begrijpt het niet dat hij geschorst zou worden en legt zich dan ook niet neer bij het voorstel dat hij kreeg.

Slechts twee spelers moeten geschorst worden na salonremise

“Er zijn beelden genoeg die constant de banken in beeld brengen. Daarop zie je dat er geen contact is. Het is absurd, of ten minste jammer, dat het zo uitvergroot worden”, vertelt hij aan Sporza. “Als je niets verkeerd doet, is het niet te begrijpen. Zo zit ik niet in elkaar, simpel.”

Ook bijna alle spelers moeten volgens hem buiten schot blijven. “De jongens hebben gespeeld voor de Champions' Play-off. Op dat moment staan we met 9,5 spelers op het veld. Baah pakte rood en Heynen kon amper lopen. Dan moest je geen risico's nemen.”

De club is volgens Vrancken bezig met het beroep. Hij wacht een verder verloop van de zaak af. Vrancken gaf wel toe dat twee personen in de fout gingen in deze zaak. Hij verwijst naar Kayembe en Madsen die de bal naar elkaar speelden. “Daar ga ik volledig mee akkoord", besluit hij.