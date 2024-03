Grote verrassing op komst? Dries Mertens doet opvallende uitspraken over zijn toekomst

Dries Mertens is bezig aan een uitstekend seizoen bij Galatasaray, maar alles leek erop te wijzen dat hij aan het einde van het seizoen met pensioen zou gaan. Maar plots lijkt het plan iets anders te worden.

Met 5 doelpunten en 11 beslissende passes dit seizoen in 28 competitiewedstrijden, is Dries Mertens in vorm ondanks zijn 36 jaar (37 in mei). De jaren gaan voorbij en de voormalige aanvaller van Napoli leek klaar voor zijn pensioen.

In zijn recente interviews lieten inderdaad uitschijnen dat Mertens na dit seizoen zijn voetbalschoenen aan de haak zou hangen. "Ik kijk ernaar uit om met pensioen te gaan," zei hij letterlijk enkele maanden geleden tegen Sporza.

Dries Mertens langer bij Galatasaray?

Blijkbaar heeft zijn goede vorm hem ervan overtuigd dat er misschien nog wat meer voetbalplezier te beleven valt. "Om eerlijk te zijn, weet ik het nog niet helemaal. Ik heb er de afgelopen weken veel over nagedacht maar nog geen beslissing genomen," verklaarde Dries Mertens aan het Turkse medium Sabah.

"Ik denk toch dat ik nog een seizoen doorga. Ik heb plezier, ik speel," erkent onze landgenoot. "Ik word ook gespaard van blessures". Het blijft afwachten waar Mertens zal doorgaan. Zonder twijfel zal hij interesse wekken van andere ploegen.

"Het kan hier zijn, het kan ook elders zijn. Maar het ziet ernaar uit dat ik nog een seizoen ga spelen", besluit de voormalige speler van PSV Eindhoven. En uiteraard: is de Jupiler Pro League een optie om zijn carrière af te sluiten?