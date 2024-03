Miron Muslic klaar om voor "rampscenario" te zorgen in Champions' Play-offs

Cercle Brugge opent de play-offs met de stadsderby tegen Club. Miron Muslic klinkt alvast heel strijdvaardig.

Cercle Brugge slaagde erin de Champions’ Play-offs te halen. Dat ze slechts drie keer een gelijkspel wisten te pakken in de matchen tegen de huidige top zes deert trainer Miron Muslic helemaal niet.

“Dit is een nieuwe competitie en we hebben stappen gezet met deze groep, deze jongens zijn gegroeid en beter geworden. We kunnen en zullen dan ook beter doen, geen twijfel mogelijk”, klinkt het zeer strijdvaardig in Het Nieuwsblad.

In veel van die matchen moest hij naar eigen zeggen heel wat sleutelspelers missen door blessures of schorsingen. “Ik denk aan Daland, Siquet, Van der Bruggen, Abu Francis en Denkey en er zijn er nog. Nu zijn ze allemaal terug en we staan nu zelfs sterker.”

Rampscenario voor Club Brugge

En hij s klaar om potten te breken met de Vereniging. “We bewezen al voldoende dat we onder druk een resultaat kunnen neerzetten en waarom zou dat meteen maandag tegen Club al niet kunnen? Dat er een nieuwe coach staat bij hen maakt niet zoveel uit. Dit is mijn vierde derby en na Parker en Deila ben ik met Hayen al aan mijn derde collega toe bij Club.”

Muslic rekent op de overwinning tegen Club Brugge. “Ik weet dat we dan over Club zouden springen en ik kan mij voorstellen dat dit voor hen een rampscenario zou zijn, maar voor ons is het de ultieme droom”, besluit hij.