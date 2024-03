Peter Vandenbempt weet wie het meeste kans maakt om kampioen te worden

Het reguliere seizoen zit erop en de play-offs zullen dit weekend beginnen. Maar wie zal er op het einde van de rit de landstitel winnen?

Peter Vandenbempt ziet in Union in ieder geval de favoriet dit seizoen. "Ze zijn zeker de favoriet", begint hij in de podcast Sporza Daily. "Ook omdat ze op de eerste plaats staan. Dat is in het verleden niet onbelangrijk geweest. Bij de vorige 13 edities is het maar vijf keer gebeurd dat de leider na de reguliere competitie geen kampioen werd."

"De kans dat degene die er als leider aan begint ook kampioen wordt is vele malen groter dan dat het nog een achtervolger wordt. Daar tegenover staat dan dat het de laatste twee seizoenen wel het geval was, wat een beetje vreemd is, want het waren net kortere play-offs met minder wedstrijden", gaat hij verder.

Natuurlijk is Anderlecht nog wel de grote uitdager. Paars-wit staat 3 (,5) punten achter Union SG aan het begin van de play-offs. Alles is dus nog mogelijk.

"Het probleem van Union is dat het best goede play-offs kan spelen, en toch tweede eindigt als Anderlecht net iets beter doet", merkt Vandenbempt op.

Landstitel, beker, beide of geen enkele voor Union?

Union maakt nog kans op de landstitel en de beker. "Het zou wel een kleine catastrofe zijn, om niet te zeggen een heel grote, als Union nu nog twee troeven heeft om een prijs te pakken en aan het einde van de rit weer met lege handen achterblijft", vertelde Vandenbempt nog.